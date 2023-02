Vi er et år inde i krigen i Ukraine.

Over adskillige gange har Danmark sendt militære bidrag afsted for at hjælpe Ukraine med at besejre Rusland, men hvad er det nu lige, vi har doneret det seneste år?

Her giver Jyllands-Posten et overblik over, hvad Danmark officielt har bidraget med. Ifølge Udenrigsministeriet