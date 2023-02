Svensk regionspolitichef er fundet død i sit hjem

Onsdag blev en intern udredning af sagen offentliggjort. Den konkluderede, at Löfving skulle omplaceres eller stoppe på sin post, skriver Aftonbladet.

To elementer var del i undersøgelsen, som har fyldt meget i Sverige.

Dels var Löfving vicerigspolitichef, da Staaf blev udnævnt til national efterretningschef, samtidig med at de havde et privat forhold. I den forbindelse fandt undersøgelsen, at Löfving ikke havde begået fejl, da Staaf havde de rette kompetencer til stillingen.

Til gengæld fandt undersøgelsen det problematisk, at Löfving havde truffet beslutning om, hvorvidt Staaf skulle kunne bære våben i tjenesten.