Holland: Rusland vil sabotere kritisk infrastruktur i Nordsøen

Flere lande undersøger lækagerne. Tyske efterforskere sagde tidligere i februar, at der ikke er fundet beviser for, at Rusland stod bag eksplosionerne.

Det har Rusland også selv afvist.

I Holland frygtes det, at Rusland kan true landets vand- og energiforsyninger.

Lørdag udviste Holland et hemmeligholdt antal russiske diplomater fra landet.

Samtidig beskyldte Holland Rusland for at bringe spioner til landet under dække af diplomati.