Kong Harald sendte takkebrev for vase til Putin efter invasionen

Det blev sendt via Udenrigsministeriet og den norske ambassade i Moskva, oplyser det norske kongehus.

- Kongen modtager som statsoverhoved en række gaver hvert år fra andre landes statsoverhoveder og diplomater. Kongen tager altid imod disse gaver og takker for dem, siger hoffets kommunikationschef Guri Varpe til NRK.

Dagbladet VG har spurgt Norges udenrigsministerium, om det er passende at sende takkekort til Rusland, mens krigen i Ukraine finder sted.

- Det er generelt ikke almindeligt at takke nej til gaver. Det er almindeligt, at Slottet sender takkebreve. Slottet sender ofte disse breve direkte til modtageren via den norske ambassade, skriver pressevagt Mariken Bruusgaard Harbitz i en mail til VG.