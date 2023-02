»Det er et kærkomment og godt budskab fra Tyrkiet,« siger Sveriges udenrigsminister, Tobias Billström, til den svenske tv-station.

»Vi er selvfølgelig helt klar til at fortsætte disse diskussioner,« siger han.

Dermed ser det ud til, at Tyrkiet er ved at bløde op over for Sverige, efter at Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdoğan, siden januar har nægtet at sige god for, at Sverige optages i Nato.

Det skete, efter at Rasmus Paludan brændte en koran af foran Tyrkiets ambassade i Stockholm.