Skotsk minister melder sig som mulig arvtager for Sturgeon

- Jeg har besluttet mig for at melde mig som kandidat til Skotlands næste førsteminister og leder af SNP, siger den 37-årige Yousaf i en video delt på Twitter.

Han har været medlem af det skotske parlament siden 2011 og har haft flere ministerposter.

Sturgeon har sagt, at hun stopper på posten, fordi hun er blevet for splittende og for træt til at fortsætte.

58-årige John Swinney, der er viceførsteminister, har tidligere på ugen udelukket sig selv som Sturgeons arvtager.

Det har han efter eget udsagn gjort for at skabe plads til et ”friskt perspektiv” på SNP’s mål - herunder uafhængighed fra Storbritannien.