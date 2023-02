Ny spansk lov baner vej for betalte sygedage under menstruation

- Det er en historisk dag for feministisk fremgang, skriver ligestillingsminister Irene Montero på Twitter.

Loven gør det muligt for ansatte, der oplever store smerter under menstruation, at tage så mange sygedage, som de har brug for.

Det er imidlertid ikke arbejdet, der skal betale. I stedet er det Spaniens sundhedssystem, der betaler regningen for sygedagene.

Det vil desuden kræve en lægeerklæring at få betalt sine sygedage under menstruation.

Det specificeres ikke i loven, hvor mange sygedage en kvinde kan have under sin menstruation.