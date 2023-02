Fristen for at implementere reglerne udløb 7. juni 2021. Derefter sendte EU-Kommissionen en såkaldt åbningsskrivelse til de EU-lande, som ikke fuldt ud havde gennemført reglerne.

Det har dog ifølge EU-Kommissionen ikke ført til, at Danmark har implementeret reglerne.

I sidste ende kan EU-Kommissionen vælge at indbringe sagen for EU-Domstolen. Det sker nu for Danmark, fordi man ikke har gennemført de aftale regler.

Ved domstolen kan Danmark blive pålagt økonomiske sanktioner, hvis man ikke gennemføre reglerne.