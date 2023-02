Moldova udelukker serbiske fodboldfans i frygt for muligt kup

Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, besluttede efter Ruslands invasion af Ukraine, at FC Sheriff ikke må spille i Tiraspol. Derfor spiller klubben sine europæiske kampe i hovedstaden.

Frygten for et kup i Chisinau har desuden fået Moldova til at afvise en gruppe montenegrinske boksere ved grænsen. Bokserne skulle til Moldova for at deltage i et stævne, men det får de ikke lov til, skriver Reuters.

Både Rusland, Montenegro og Serbien har afvist spekulationerne om et kup.