Italiens leder styrker sig med sejr ved vigtige regionalvalg

Dog har begge regionalvalg også været præget af usædvanligt lave stemmeprocenter. Kun omkring 40 procent af de stemmeberettigede afgav deres stemme i de to regioner. Det er det laveste tal nogensinde.

- Det er beklageligt, at valgdeltagelsen var meget, meget lav. Vi må prøve at få genopbygget forholdet mellem indbyggere og institutioner, siger Fabio Rampelli, et højtstående medlem af Melonis parti, Italiens Brødre, til Rai.

Meloni har været italiensk premierminister siden 22. oktober sidste år.