Valgtriumf til CDU i Berlin - men tvivl om magtskifte

Det konservative CDU, som i årevis har været i opposition i Berlin, gik frem med hele 10 procentpoint til over 28 procents opbakning ved søndagens valg i den tyske hovedstad, viser de seneste prognoser. Trods sejren er det usikkert, om de konservative kommer til at regere.

Socialdemokraterne i SPD måtte nøjes med 18,4 procent, hvilket er et historisk lavpunkt for partiet og dermed også for forbundskansler Olaf Scholz i Berlin.