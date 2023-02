Udskældt prinsesse fra Norge vil gøre comeback

Derudover hævdede amerikanske Durek Verrett sidste år, at en medaljon kurerede ham for coronavirus. Samme medaljon sælges på hans hjemmeside, og derfor blev han anklaget for kvaksalveri.

Under interviewet påstår Märtha Louise, at hun bliver straffet for sin forlovedes udtalelser. Hun sætter spørgsmålstegn ved, om det ville være sket, hvis hun var mand.

- Det føles lidt svært i en tid, hvor kvinders rettigheder står så stærkt, og vi kvinder står på lige linje med mænd. Men gør vi egentlig det? Havde det været det samme, hvis jeg var en mand. Det tror jeg ikke, siger hun.

Derudover retter Märtha Louise kritik mod den norske presse og påstår, at hun er den mest kritiserede person i Norge.