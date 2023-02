To EU-politikere anholdt i korruptionssag

Han blev anholdt fredag.

Det samme gjorde den italienske EU-politiker Andrea Cozzolino, der er løsgænger i Europa-Parlamentet. Han er anklaget for at have taget imod bestikkelse.

Cozzolino blev anholdt af italiensk politi i Napoli fredag ifølge italienske medier.

Begge politikere fastholder deres uskyld. Tarabella siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at han ser frem til at få mulighed for at rense sit navn.

De to politikere fik i sidste uge ophævet deres parlamentariske immunitet. Det åbner op for, at de kan retsforfølges.