Amsterdam vil slå ned på offentlig hashrygning

En af de ting, der trækker turister til Amsterdem, er de såkaldte coffee shops, hvor folk har lov til at købe små mængder hash.

Embedsmænd i byen overvejer også, om salg fra coffee shops skal indskrænkes til timerne mellem klokken 16.00 og 01.00.

Holland har det, som kaldes en tolerancepolitik over for ”bløde stoffer”, altså marihuana eller hash.

Det betyder, at folk ikke retsforfølges for at sælge ”bløde stoffer” fra coffee shops og heller ikke retsforfølges for at være i besiddelse af stofferne i små mængder.

Det drejer sig om enten fem gram hash eller marihuana - eller fem cannabisplanter, skriver regeringen på sin hjemmeside.