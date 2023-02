Danmark og Holland er blandt de lande, der har været er bekymrede for, at EU var på vej til at lempe reglerne i et omfang, så det kunne udløse et statsstøttekapløb, som også vil være skadeligt for EU’s indre marked.

Det er nemlig ikke alle EU lande, der har råd til at betale statsstøtte til deres virksomheder. Dermed kunne store lande som Frankrig og Tyskland i teorien stille deres industri bedre end andre EU-landes, hvis reglerne lempes.

Hollands premierminister, Mark Rutte, mener dog, at der fundet en god og balanceret løsning. Det siger han efter afslutningen af topmødet natten til fredag.

- Vi var bekymrede for, at man vil åbne for meget for statsstøtte. Det vil true med at underminere det indre marked, som ellers er en af de ting i EU, der fungerer rigtig godt.