Slovakiets forsvarsminister, Jaroslav Nad, skriver på Facebook, at træningen, som formidles af tyskerne, kan begynde i løbet af de næste måneders tid.

- Slovakiet får systemerne helt gratis og på permanent basis, siger hans talsperson Martina Kakascikova til nyhedsbureauet AFP.

Ministeriet oplyser umiddelbart ikke, hvornår de leveres til Slovakiet. Landet er både medlem af EU og Nato, og der er dermed ikke nogen umiddelbare hindringer for, at tyske soldater kan drage til landet for at træne slovakkerne.

- Aftalen om at overtage disse moderne systemer er en værdsættelse af vores urokkelige støtte til Ukraine og et ansvarligt skridt for alliancen (Nato, red.), siger Jaroslav Nad.