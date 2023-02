Norsk politi efterforsker tre dødsfald i Trondheim

Ifølge NTB har politiet afsat store ressourcer på sagen.

Ud fra politiets oplysninger er der ikke grund til, at personer i nærområdet skal være bekymrede.

I en opdatering klokken 00.20 skriver politiet, at det er for tidligt at sige noget om, hvordan eller om de tre afdøde personer kender. Det norske medie NRK skriver, at politiet heller ikke på nuværende tidspunkt kan give yderligere detaljer om de afdøde personer.

- Vi ønsker ikke at gå ud med køn eller alder, fordi de afdøde ikke er identificeret, siger Anne Haave ifølge NRK.