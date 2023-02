Zelenskyj: Ukraine bliver del af EU

- Det er kun fair, at Ukraine tager del i EU-møderne. For det ukrainske sprog hører til i Europa, siger Zelenskyj på et pressemøde torsdag.

Tidligere på dagen deltog han både i EU-Parlamentets møde og i EU-topmødet i Bruxelles.

Her var den røde løber rullet ud, og Ukraines nationalsang blev afspillet i EU-Parlamentet. Der er i parlamentet en udbredt støtte til Ukraines ønske om et hurtigt medlemskab af EU.

På det efterfølgende pressemøde - med EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og EU-præsident Charles Michel - var budskabet fra den ukrainske præsident klart: