Britisk eksbetjent fængsles i mindst 30 år efter voldtægter

En tidligere betjent ved Londons Politi skal mindst 30 år i fængsel efter at have voldtaget flere kvinder i løbet af næsten to årtier.

Det skriver det britiske medie BBC.

48-årige David Carrick tilstod i midten af januar 85 seksuelle forbrydelser - herunder flere voldtægter - begået mod 12 ofre mellem 2003 og 2020.