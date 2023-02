Beredskabsstyrelsen afventer ordrer fra EU efter jordskælv

Mange er døde efter det kraftige jordskælv, som er beregnet til at have en størrelse på omkring 7,8.

Skælvet ramte det sydlige Tyrkiet og kunne mærkes i Cypern, Libanon og Syrien natten til mandag.

Både Tyrkiet og Syrien melder om flere hundrede døde og langt flere kvæstede, og tallene fortsætter med at stige.

I første omgang handler det om at få skabt et overblik, inden internationale beredskaber sender deres mandskab til Tyrkiet for at hjælpe, forklarer Jens Oddershede.

- I en krise handler det om, at man ikke bevidstløst sender al mandskab og materiel til et katastrofeområde, så man står oven i hinanden.

- Behovene skal først og fremmest være kendt fra tyrkisk side, og jeg kan da også se forskellige steder, at landet er begyndt at række ud efter international hjælp, lyder det.