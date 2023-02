Danmark vil igen tilbyde fly og både til EU's grænseagentur

Selv om den sikkerhedspolitiske situation er ændret, siden Rusland indledte sin invasion af Ukraine for knap et år siden, vil Danmark fortsætte med at bidrage til at bevogte EU’s ydre grænser.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Regeringen har besluttet, at det danske bidrag til det europæiske agentur for grænse- og kystbevogtning, Frontex, næste år vil bestå af fly, helikopter og to nye patruljebåde.