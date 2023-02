Ukraine venter snarlig symbolsk offensiv fra russerne

Samtidig har præsident Volodymyr Zelenskyj sagt, at det i de seneste døgn er blevet hårdere ved fronterne, da russerne sætter flere og flere reserver ind.

Ifølge Reznikov har Ukraine reserver og midler til at holde russerne tilbage, selv om nye våbenforsyninger fra Vesten ikke vil nå frem tids nok til at blive anvendt i februar.

Moskva indledte invasionen den 24. februar sidste år.

- Til trods for alting så venter vi en mulig russisk offensiv i februar, Det er kun ud fra et synspunkt om symbolisme. Det er ikke logisk fra et militært synspunkt, fordi russerne har ikke alle deres ressourcer klar. Men de gør det alligevel, sagde Reznikov, inden han sent søndag blev flyttet til en anden ministerpost.