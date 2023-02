Medier: 15 anholdt for aktionsplaner mod svensk konsulat i Istanbul

Tv-kanalen TRT Haber rapporterer, at 15 personer er blevet anholdt af sikkerhedsstyrker under en razzia mod personer, der menes at have forbindelser til Islamisk Stat (IS).

- Vi har fået beskeden og er i kontakt med vores folk i Tyrkiet, skriver det svenske udenrigsministerium i Stockholm til Aftonbladet ifølge nyhedsbureauet NTB.

Den højreradikale, dansk-svenske aktivist Rasmus Paludan har vakt opsigt i Tyrkiet og gjort mange lande med overvejende muslimske befolkninger vrede, efter at han 21. januar satte ild til en koran nær den tyrkiske ambassade i Stockholm.