Ukraine får leveret avanceret fransk-italiensk luftværn

Raketsystemet vil hjælpe Ukraine med at ”forsvare sig mod russiske droner, raketter og fly”, fremgår det af den franske erklæring.

Den er sendt ud efter et møde mellem den franske forsvarsminister, Sebastian Lecornu, og hans italienske kollega, Guido Crosetto.

Systemet kan finde snesevis af mål og uskadeliggøre ti af dem på samme tid.

Ukraine har bedt de vestlige lande om mere luftværn. Og tilbage i november blev der sent et særligt ønske om at få det franske-italienske SAMP/T.

Det kom efter en række ugers russiske drone- og raketangreb mod Ukraines el- og vandforsyning. Angreb som ramte civilbefolkningen hårdt.