Ny sanktionspakke fra EU vil ramme russisk droneproduktion

- Vi ser nærmere på komponenter, der bruges i droner, for at sikre, at Rusland ikke har nogen adgang til dem, siger Ursula von der Leyen.

Kommissionen vil også holde skarpt øje med produktionen af droner i Iran, siger hun videre.

Iran har tidligere leveret droner til det russiske militær.

På pressemødet deltager også Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

- Vi har diskuteret vores forventninger til den tiende sanktionspakke. Vi har talt om det russiske missilprogram og en udvidelse af sanktioner af energisektoren, så de også omfatter atomkraft.