EU vil retsforfølge krigsforbrydelser begået i Ukraine

Udtalelserne torsdag kommer på et fælles pressemøde med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj. Han har længe presset på for at få stillet Rusland til ansvar for invasionen. Og det bliver snart muligt, siger Ursula von der Leyen.

- Gerningsmanden skal holdes ansvarlig, siger von der Leyen med henvisning til Rusland, som 24. februar sidste år invaderede Ukraine.

Der forestår dog en vanskelig opgave, hvis man skal kunne fælde dom. Det vil være en af opgaverne for det nye center at medvirke til at sikre beviserne, siger von der Leyen.