EU-politikere får frataget immunitet i korruptionssag

Europaparlamentarikerne Marc Tarabella og Andrea Cozzolino har torsdag fået frataget deres parlamentariske immunitet.

Ophævelsen skete ved en afstemning i EU-Parlamentet og kommer, efter at de to politikere er kommet under mistanke for korruption.

Flere personer sidder allerede varetægtsfængslet i sagen, sigtet for at have modtaget bestikkelsespenge fra Qatar og Marokko til gengæld for positiv omtale.