Sverige skærper terrorlov: Koranafbrænding øger trusselsniveau

Hidtil har det været svært at dømme personer for terrorrelateret kriminalitet, medmindre de svenske myndigheder har kunnet sætte de mistænkte i forbindelse med konkrete terrorhandlinger.

Justitsministeren fremhæver et angreb i det centrale Stockholm i april 2017 som et eksempel på behovet for at stramme lovgivningen. Dengang blev fem personer dræbt, da en mand kørte en bil ind i en menneskemængde.

Generelt er trusselsniveauet i Sverige steget, efter at den højreorienterede dansk-svenske aktivist Rasmus Paludan i januar satte ild til et eksemplar af Koranen, påpeger Gunnar Strommer.