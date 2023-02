Kvinde sigtet for at dræbe dobbeltgænger for at forfalske sin død

I Tyskland mistænkes en ung kvinde og hendes partner for at have dræbt en dobbeltgænger i et forsøg på at forfalske kvindens død og herefter gå under jorden.

Det skriver tyske medier.

Den opsigtsvækkende sag har fået stor opmærksomhed, siden den begyndte at rulle i sensommeren sidste år.

I sagen er en 23-årig kvinde med irakisk baggrund og en 23-årig mand med kosovosk baggrund sigtet for at have dræbt en jævnaldrende kvinde.