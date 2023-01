Politiet venter igen millionfremmøde til franske pensionsprotester

Derudover vil politikerne have de franske lønmodtagere til at betale ind til deres pension gennem 43 år for at kunne få udbetalt fuld pension. Hidtil har de skullet betale ind til pensionen i 42 år.

Det har længe været præsident Emmanuel Macrons mål at reformere pensionssystemet i Frankrig. Ifølge ham vil systemet ikke forblive rentabelt uden ændringer.

Strejkerne vil ramme både transportsektoren, skoler og andre dele af samfundet.

Størstedelen af Paris’ metro- og togsystem ventes at blive stærkt begrænset af strejkerne.

Også intercity-togrejser vil blive ramt. Kun ét ud af tre højhastighedstog af typen TGV ventes at køre.

Flytrafikken vil blive mindre hårdt ramt. Selskabet Air France regner med at aflyse en ud af ti kort- og mellemdistanceflyvninger, mens langdistancefly ikke påvirkes.