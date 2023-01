Finland vil ikke lade sig lokke af Tyrkiet med Nato-medlemskab

Det er fortsat Finlands ønske at følges med Sverige ind i Nato, siger den finske udenrigsminister, Pekka Haavisto, mandag.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, lod ellers i en tale i weekenden forstå, at han kun er villig til at godkende Finland som nyt medlem af Nato.

- Jeg understreger, at vores stærke ønske i Finland og Sverige har været og fortsat er at gå fremad sammen med Sverige i vores Nato-proces, siger Haavisto på et pressemøde i det finske udenrigsministerium.