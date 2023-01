Skatterod har fældet konservativ profil i britisk regering

Premierministeren havde bestilt en uafhængig undersøgelse af Zahawis skatteforhold. Og det er efter afslutningen af denne undersøgelse, at det står klart, at den konservative profil ikke kan fortsætte i regeringen.

Den uafhængige undersøger lægger vægt på, at Zahawi sidste sommer forsøgte at affeje anklager om problemer med hans skatteforhold ved at sige, at der var tale om en ”rendyrket smædekampagne”.

Denne udtalelse korrigerede Zahawi først i sidste uge. Det gjorde han, da han oplyste offentligt, at han havde indgået en aftale med de britiske skattemyndigheder i sagen.