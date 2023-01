Rusland og Ukraine er i heftige kampe om lille by i Donetsk

- I mange måneder har det russiske militær forsøgt at opnå succes her.

Ruslands forsøg på at indtage Vuhledar er en del af landets indsats for at få kontrol med hele Donetsk-regionen.

Byen ligger også langs en sydlig front, som nogle mener kan være central i en ukrainsk modoffensiv.

Den amerikanske tænketank Institute for the Study of War mener, at Ruslands angreb i Vuhledar kan være en del af en række angreb, der skal begrænse Ukraines muligheder for en modoffensiv.

Fredag var mindedag for Holocaust, og både Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, drog paralleller til den aktuelle situation i Ukraine.

Putin kaldte ukrainerne for nynazister i et forsvar af den mere end 11 måneder lange invasion.