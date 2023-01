Von der Leyen ønsker styrket kontrol ved ydre grænser

Her kom EU-kommissæren desuden med en bemærkning, som tyder på, at EU-Kommissionen nu er mere åben over for at opføre grænsehegn.

Ylva Johansson sagde, at hendes budget ikke giver rum til at medfinansiere EU-landenes ønsker om at bygge hegn og anden fysisk infrastruktur på grænsen. Men hun udelukkede ikke, at det kunne ske, hvis pengene var der.

EU-Kommissionen er ellers traditionelt blevet opfattet som skeptiske over for permanente barrier på grænserne.

- Jeg er en pragmatisk person. Men mit budget er blevet beskåret både, når det gælder migration og beskyttelse af grænserne, sagde Ylva Johansson torsdag.

En talsmand for EU-Kommissionen fastslår fredag, at det er op til medlemslandene at fastlægge de bedste midler til at sikre grænserne. Ifølge talsmanden er EU-Kommissionen åben for at medfinansiere ”permanent infrastruktur” på grænsen. Dog ikke en egentlig ”mur”.

- EU-Kommissionen kan medfinansiere en række foranstaltninger, som kan medvirke til at beskytte grænsen. Det inkluderer både mobil og permanent infrastruktur. Men EU-Kommissionen medfinansiere ikke opførelsen af mure, siger talsmanden.

Østrig har konkret foreslået, at der bliver brugt to milliarder euro svarende til omkring 15 milliarder kroner på at forbedre hegnet på grænsen mellem Bulgarien og Tyrkiet. Men det vil altså ifølge Ylva Johanssons udsagn torsdag kræve, at EU-landene medvirker til at finde nye penge.