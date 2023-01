EU-lande vil bruge visa-restriktioner til at øge hjemsendelser

- Migration er et meget presserende emne i EU. Mange EU-lande har nu flere asylansøgere end i 2015 og 2016, siger Maria Malmer Stenergard.

Derfor var der torsdag opbakning fra EU-landenes ministre til, at EU bliver væsentlig mere kontant over for tredjelande, der ikke vil tage i mod deres egne borgere:

- Et centralt instrument for at få tredjelande til at tage imod deres borgere er den såkaldte artikel 25a i de reviderede visa-regler. Den skal bruges fuldt ud, siger Maria Malmer Stenergard.

Den særlige artikel betyder, at EU-Kommissionen skal følge, om bestemte tredjelande tager deres afviste borgere tilbage.

Hvis ikke det sker, kan EU gøre det sværere for landets borgere at få visum. Den trussel kan måske få landene til at samarbejde, håber ministrene.