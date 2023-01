Rusland fortsætter lukninger og slår ned mod populært medie

Meduza har ikke selv direkte kommenteret forbuddet. I en artikel omtaler den dog, hvad et forbud kan have af betydning.

- Uønskede organisationer har forbud mod at operere på russisk territorie og kan retsforfølges.

- Alle, der samarbejder med disse grupper, kan stå over for retsforfølgelse. Det er en alvorlig hindring for journalister, der bliver nødt til at tale med kilder for at kunne rapportere om nyhederne, lyder det.

Meduza er et af de mest udbredte uafhængige medier i Rusland.