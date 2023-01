Spanien vil sende gamle kampvogne til Ukraine

Ifølge forsvarsministeren drejer det sig om en række kampvogne, der ikke har været i brug i lang tid - hverken i træning eller kamp.

Hun har ikke præciseret, hvor mange kampvogne Spanien vil levere.

Kampvognene har været opbevaret i den nordøstlige by Zaragoza og gennemgik ifølge El Pais i 2012 en renovering for at forhindre forringelse.

Da det kom frem i sommer, at Spanien overvejede at sende kampvognene til Ukraine, sagde forsvarsministeren dog, at Leoparderne var i en direkte ”uheldig” tilstand.