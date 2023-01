Rusland angriber med raketter efter ja til kampvogne til Ukraine

Rusland har torsdag sendt en stribe af krydserraketter og droner mod mål over store dele af Ukraine.

Borgmesteren i Kyiv, Vitalij Klitsjko, oplyser, at en person er dræbt og to såret under angreb mod hovedstaden.

Den militære ledelse i Ukraine sagde ellers tidligere til nyhedsbureauet Reuters, at der var tale om krydsermissiler, men at ingen af dem var trængt igennem det ukrainske luftforsvar.