Over 30 russiske raketter er skudt ned over Ukraine ifølge hær

- Angrebs-UVA’s (droner red.) blev affyret fra den østlige del af Det Azovske Hav. Ifølge de foreløbige informationer brugte fjenden 24 Shaheds, lyder det fra den ukrainske hær.

- Alle 24 blev ødelagt, fremgår det.

De ubemandede iranske fly, Shahed-132, er udstyret med en større sprængladning, der kan forårsage større ødelæggelser, når dronerne rammer deres mål.

Den russiske optrapning kommer, efter at der de seneste dage er skabt konsensus om at sende et større antal tyskproducerede kampvogne, Leopard 2, og andre typer til Ukraine.

Leverancerne af kampvognene vil kunne sætte de russiske styrker i det østlige og sydlige Ukraine under yderligere pres.