Amerikanske kampvogne lander i Polen til foråret

Polen, som sammen med USA er medlem af den vestlige forsvarsalliance Nato, bliver hyppigt brugt som transitland for både nødhjælps- og våbenleverancer fra Vesten til Ukraine.

Det er således ikke oplyst, om de amerikanske kampvogne til Polen i sidste ende er tiltænkt Ukraine.

Polen har givet løfte om at sende et foreløbigt ukendt antal af de tyskfremstillede Leopard 2-kampvogne til Ukraine. Det kan efterlade et hul i den polske hærs militære beredskab.

Leopard 2 er på grund af sin effektivitet fast bestanddel i de fleste NATO-landes hære.