Amsterdam klipper det røde bånd for undervandscykelkælder

I et land, der er verdenskendt for at have flere cykler end indbyggere, kan det være svært at finde plads til cykelparkering i bybilledet.

Det mener Hollands hovedstad, Amsterdam, dog at have fundet løsningen på, og onsdag åbnede byen den første af to nymoderne cykelkældere, som ligger under vandet.

Projektet, som er ingeniørmæssigt nyskabende, er et parkeringskompleks, som, når den næste kælder åbner i februar, vil kunne rumme i alt 11.000 jernheste.