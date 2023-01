Bølge af pengesmuglere fra Sverige - yderligere tre dømt

Og der er flere sager på vej. Til marts ventes der dom i en sag, hvor en 47-årig mand og en 47-årig kvinde er tiltalt for forsøg på udsmugling af mere end to millioner kroner.

Københavns Politi har tidligere meldt ud, at man efterforsker sagerne ud fra en antagelse om, at der kan være en sammenhæng.

Det bygger man på sagernes lighed - de rejsende kommer fra Sverige og har kurs mod Istanbul.

I begyndelsen af januar blev en 47-årig syrisk mand bosiddende i Solrød Strand anholdt. Han blev sigtet for at have en mere overordnet rolle, end de personer, som ellers er anholdt i sagen.

Den 47-årige, som nægter sig skyldig, blev fængslet for at have overdraget store beløb til fire mænd, hvor de to havde held til at rejse ud af landet den 27. september med et ukendt beløb.

De andre to blev anholdt og er varetægtsfængslet i sagen.

De tre mænd, som onsdag er blevet dømt, har nu to uger til at overveje, om de vil anke dommen til Østre Landsret.