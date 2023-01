Norge kommer til at sende kampvogne til Ukraine.

Det oplyser den norske forsvarsminister ifølge tv-stationen NRK.

I et interview med NRK vil forsvarsministeren, Bjørn Arild Gram, ikke sætte et tal på, hvor mange kampvogne Norge agter at sende.

- Nu er kampvogne blevet vældigt eftertragtet. Norge og regeringen støtter, at der skal doneres kampvogne til Ukraine. Norge skal være med, siger han følge NRK.