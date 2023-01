Der er ifølge NDR tale om en mand i alderen omkring de 20 til 30 år. Han er selv blevet skadet under angrebet og ligger nu på et hospital i den nærliggende by Neumünster.

Derudover er der ikke oplyst flere detaljer om den anholdte.

Der er heller ikke umiddelbart flere meldinger om, hvad der er foregået i toget.

Billeder fra stationen i Brokstedt viser, at politiets kriminalteknikere er i gang med at undersøge stedet.

De rejsende med toget, som avisen Bild har talt med, beskriver, at der udbrød panik i toget.

Både Bild og NDR beskriver, at politiet få minutter før 15.00 begyndte at få opkald, hvor passagerer på toget beskrev, at en rejsende angreb andre passagerer med et stikvåben.