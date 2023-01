Tyskland tillader eksport af Leopard-kampvogne til Ukraine

Det skyldes, at en række lande har tilkendegivet, at de ønsker at sende deres Leopard 2-kampvogne til Ukraine.

Men det har ikke været muligt uden en tilladelse fra Tyskland, som har produceret kampvognene.

Som det første land indgav Polen tirsdag en officiel anmodning til den tyske regering om tilladelse til at sende Leopard-kampvogne til Ukraine.

Tirsdag aften indikerede Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der er formand for den tyske Forbundsdags forsvarsudvalg, at beslutningen om at tillade reeksport af Leopard 2-kampvognene var truffet.