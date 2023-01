Zelenskyj om kampvogne: Ukraine har brug for beslutninger

Nyhedsbureauet AFP skriver, at Tysklands forsvarsminister, Boris Pistorius, indikerer tirsdag, at Tyskland snart vil annoncere en beslutning.

- Jeg forventer, at der bliver truffet en beslutning inden længe, siger han.

Dmitrij Peskov, der er talsmand for den russiske regering, siger, at levering af tyske kampvogne til Ukraine ”ikke vil bringe noget godt” til forholdet mellem Tyskland og Rusland.

- Det kommer til at efterlade varige spor, siger talsmanden.

Polen er et af de lande, der har råbt højest for at få lov til at sende Leopard 2-kampvogne til Ukraine.

Tidligere i januar har landet sagt, at det er klar til at levere 14 kampvogne til Ukraine. Tirsdag sagde landets forsvarsminister, Mariusz Blaszczak, at landet har sendt en officiel anmodning til Tyskland om at få lov til at levere kampvogne til Ukraine.