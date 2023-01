Tysk producent kan levere 139 Leopard-kampvogne til Ukraine

Spørgsmålet om tyskproducerede Leopard-kampvogne har været det helt store samtaleemne i krigen om Ukraine de seneste uger.

Tyskland kan frit eksportere kampvognene, men hvis andre lande vil sælge dem videre eller give dem væk, kræver det grønt lys fra tyskerne. Det har forbundskansler Olaf Scholz været særdeles tilbageholdende med at give.

Den tyske udenrigsminister, Annalena Baerbock, sagde imidlertid i sidste uge, at Tyskland ikke vil stå i vejen for, at eksempelvis Polen kan sende de tyskproducerede kampvogne til Ukraine.