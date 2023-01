Krig i Ukraine forstyrrer mere end fem millioner børns skolegang

Dog betyder nylige angreb på den ukrainske infrastruktur, at der mange steder er strømafbrydelser, hvilket gør, at børnene ikke kan modtage online undervisning, lyder det i pressemeddelelsen.

- Der er ingen pauseknap. Det er ikke en mulighed bare at udskyde et barns uddannelse og komme tilbage til det, når andre prioriteter er blevet adresseret, uden at man risikerer en hel generations fremtid, siger Afshan Khan, der er Unicefs regionale direktør i Europa og Centralasien.

Uddannelsessituationen for de børn, der er flygtet fra Ukraine, bekymrer også Unicef.

To ud af tre af ukrainske flygtningebørn er ikke indskrevet i et uddannelsessystem, viser Unicefs tal.

Det skyldes blandt andet, at der nogle steder ikke er kapacitet til at undervise børnene, mens andre familier har valgt, at deres børn skal have online undervisning, fordi de håber, at de hurtigt kan vende tilbage til Ukraine.