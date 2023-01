Den tyske anklagemyndighed tiltaler fem personer for højforræderi.

De anklages for at planlægge at bortføre landets sundhedsminister og for at være klar til at dræbe i et forsøg på at omstyrte den tyske regering.

De fire mænd og en kvinde indgår i en formodet terrorgruppe, hedder det.

Gruppen blev formet midt i januar sidste år. Den satte sig ifølge anklagen som mål at ”udløse borgerkrigslignende forhold”, der ville føre til demokratiets kollaps.