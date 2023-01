Russisk afhoppers skæbne afgøres af norske udlændingemyndigheder

Medvedev har søgt asyl i Norge efter at have forladt Rusland og - efter hans eget udsagn - den berygtede paramilitære enhed Wagner-gruppen, som kæmper for Rusland i krigen i Ukraine.

Den russiske rettighedsgruppe Gulagu har ifølge nyhedsbureauet Reuters fået at vide, at Medvedev står til at blive udvist fra Norge. Det fremgår ikke, hvem der skulle have truffet den afgørelse.

Russeren blev pågrebet af norsk militær tidligere på måneden i Pasvikdalen i grænseområdet mellem Rusland og Norge. Her blev han afhørt af Kripos, der er en særlig efterforskningsenhed i norsk politi.